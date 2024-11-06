Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 6 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Piyasalarda gözler ABD'ye çevrildi. Oy sayımı sürerken, yatırımcılar temkinli davranıyor. Altın fiyatları, ABD seçimlerinin etkisiyle yatay seyretti.

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürüyor. ABD basını, Trump'ın kazanma şansını yüzde 90 olarak duyurdu.



Ons altın, güne 2.141 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.018 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.836 liradan el değiştirdi.

Yapılan yorumlar, seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde oyların henüz sayılmadığı ve şu an Trump'ın kazanması beklenen yerlerde önde olduğunu gösteriyor.



Oy oranlarının son dağılımına göre Trump yüzde 52,5, Harris ise yüzde 46,3 oy oranında. Trump, son duruma göre 230, Harris ise 187 seçici delege oyu almış durumda. 270 seçici delege oyu alan seçimi kazanacak.



Analistler genel olarak, Harris'in merkez sol politikalarına kıyasla Trump'ın göç kısıtlama, vergi indirimleri ve gümrük vergileri konularındaki planlarının uygulanması halinde enflasyon ve tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını düşünüyorlar.



Trump'ın politikalarının doları yükselteceği, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz dfüşüşleri üzerinde de baskı yaratabileceği düşünülüyor.



Öte yandan yarın Fed, faiz kararını açıklayacak. Bankanın politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.