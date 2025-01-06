Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 6 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başladı.



Ons altın, yüzde 0,21 kayıpla 2 bin 634 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 995 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 908 liradan fiyatlandı.



Yatırımcılar, bu hafta ABD'den gelecek verilere odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanakları ile tarım dışı istihdam yakından takip edilecek.



Analistler, tarım dışı istihdamın 150 bin artış kaydedeceğini öngörüyor. İşsizliğin yüzde 4,2 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor.



Fed'in para politikası adımları ve Donald Trump'ın yürüteceği politikalara dair ipuçlarını takip etti. Trump, 20 Ocak itibarıyla göreve başlayacak.



Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirim döngüsünün yavaşlayacağına işaret etti.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.