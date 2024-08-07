Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 7 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle hafif geriledi. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimlerinin büyüklüğüne yönelik ipucuna odaklandı.



Ons altın, güne 2.390 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.568 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.234 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

Piyasalarda, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısının etkileri törpülendi.



Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.



Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.



ABD'DE BÜYÜMEYE YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME



ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.



Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yüzde 65 ihtimalle 50 baz puanlık bir indirim yapabileceği tahmin ediliyor.



JAPONYA'DAN PİYASALARI RAHATLATAN AÇIKLAMA



Asya borsalarında da Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor.



Uchida, yurt içindeki ve yurt dışındaki finansal ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin son derece oynak olması nedeniyle mevcut politika faiz oranıyla parasal genişlemeyi şimdilik sürdürmesi gerektiğini belirtti.

