Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 7 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, başkanlık seçimlerinin ardından doların güçlenmesiyle üç haftayı aşkın sürenin dip seviyesine geriledi.



Gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.



Ons altın, güne yüzde 0,07 düşüşle 2.658 dolar civarında geriledi.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.923 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.689 liradan el değiştirdi.



Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesinin etkilerini değerlendiren yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere bugün faiz kararı açıklayacak başlıca merkez bankalarını izleyecekler.



Dolar endeksi dört ayın zirvesine yakın seyretti. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi, yüzde 0,14 düşüşle 104.96 seviyesine geriledi.



Piyasalar, Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan düşüreceğini fiyatladı. Aralık ayı için faiz indirimi beklentileri hafif geriledi.



İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) bugün faizleri 2020'den bu yana ikinci kez düşürerek 25 baz puan büyüklüğünde indirime gitmesi bekleniyor.



Bugün faiz kararı açıklayacak diğer merkez bankalarından İsveç Merkez Bankası'nın 50 baz puan büyüklüğünde indirime gitmesi beklenirken, Norveç Merkez Bankası'nın ise faizleri sabit tutması bekleniyor.