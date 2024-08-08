Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Güvenli liman olarak görülen altın, Ortadoğu'daki gerilim ve ABD'de faiz indirimlerine ilişkin beklentilerle yükseldi.



Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlarla ilgili ipucu edinmek için ekonomik verileri izleyecekler.



Ons altın, güne yüzde 0,51 yükselişle 2.395 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.570 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.230 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün yüzde 3,977'ye yükselmesinin ardından en son yüzde 3,92 seviyesini gördü.



Bugün ABD'de açıklanacak olan işsizlik maaşı başvuruları yakından izlenecek.



JPMorgan İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine döneceğine şüpheyle yaklaştığını söyledi.



Öte yandan carry trade işlemlerindeki düşüş ve Japonya Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da dikkatle takip ediliyor.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,06 düşüşle 103 seviyesine geriledi.



Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, mali piyasaların oldukça değişken olması nedeniyle yetkililerin borsadaki gelişmeleri yakından izlediklerini, ancak herhangi bir eylemde bulunma aşamasında olmadıklarını söyledi.

