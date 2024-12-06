Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Piyasalarda gözler ABD istihdam verilerine çevrildi.



ABD'den gelecek kritik veri öncesi ons altın, güne yüzde 0,4 yükselişle 2.642 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.955 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.823 liradan fiyatlandı.



Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası hakkında fikir edinmek için tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. İstihdam verileri TSİ 16.30'da belli olacak.



Tarım dışı istihdam öncesi, işsizlik yardımı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısının geçen hafta arttığını ortaya koydu. Bu durum işgücü piyasasında kademeli bir soğuma olarak yorumlandı.



Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.



Dünya Altın Konseyi, en büyük altın tüketicisi olan Çin'in fiziki talebinde bir düşüş görüldüğünü, ancak yatırımın 2024'te güçlü kaldığını bildirdi.