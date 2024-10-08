Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, doların güçlü seyrinin oluşturduğu baskıyla geriledi.



Ons altın güne 2.643 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.915 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.772 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



BÜYÜK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ KALKTI



Piyasalarda faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası'nın Fed'in son politika toplantısının tutanaklarına odaklanıldı.



ABD'de beklentileri aşan istihdam verilinin ardından 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi beklentisi ortadan kalktı. Yatırımcılar, 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor.



Çin'de piyasalar, resmi tatil nedeniyle uzun süre kapalı kalmalarının ardından güne keskin yükselişle başladı. Yatırımcıların Pekin'in açıkladığı destek adımlarına olan ilgisi devam etti.



PETROLDE ORTADOĞU FİYATLAMASI



Hizbullah, dün İsrail'in en büyük üçüncü kenti Hayfa'yı vurdu. İsrail'in Lübnan'daki harekatının kapsamını genişletmeye hazır olduğuna dair işaretler belirtildi.



Ortadoğu'da büyüyen çatışmalara ilişkin korkular, piyasalardaki yükseliş eğilimini zayıflattı.



Kapsamlı bir çatışmanın petrol arzında aksaklığa yol açacağı endişeleri nedeniyle Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün bir ayı aşkın sürede ilk kez 80 doları aştı.