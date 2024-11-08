Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 970 liradan satılıyor.



Çeyrek altın 4 bin 737 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 688 dolardan işlem görüyor.

FED FAİZİ 25 BAZ PUAN İNDİRDİ



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.



Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik tahminler yüzde 78 ihtimalle fiyatlanıyor.



Analistler, yurt içinde TCMB yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI