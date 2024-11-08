Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Kasım 2024 altın kuru fiyatları
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 970 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 4 bin 737 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 688 dolardan işlem görüyor.
FED FAİZİ 25 BAZ PUAN İNDİRDİ
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.
Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik tahminler yüzde 78 ihtimalle fiyatlanıyor.
Analistler, yurt içinde TCMB yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Altın Kuru
- Türkiye
- Ons Altın
- Tam Altın
- Çeyrek Altın
- Altın
- Ekonomi
- Gram Altın
- Altın Fiyatları
- Son Dakika Haberleri
- Cumhuriyet Altını