Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, güçlenen ABD dolarının etkisiyle yatay seyretti.



Ons altın, güne 2 bin 649 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin 11 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 936 liradan fiyatlandı.



ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Kasım 2024'te 8 milyon 98 bin ile 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Buna ek olarak, en son ISM hizmet verileri faaliyetlerde hızlanma ve fiyatlarda artış göstererek kalıcı enflasyon endişelerini körükledi



Ülkede PMI verileri faaliyetlerde hızlanma ve fiyatlarda artış göstererek kalıcı enflasyon endişelerini körükledi.



Son veriler ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimleri beklentilerini azalttı.



Öte yandan göreve başlamasına kısa süre kalan Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikasına ilişkin belirsizlik arttı.



Yatırımcılar, bu hafta ABD'den gelecek istihdam verileri ile Fed tutanaklarına odaklanmış durumda.