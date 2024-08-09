Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde negatif seyrediyor. Küresel piyasalarda satış baskısının etkisiyle altın fiyatları, 1 ayın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor.



Ons altın, güne yüzde 0,36 düşüşle 2.419 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.612 Türk Lirası seviyesinde alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.271 Türk Lirası bandında el değiştirdi.



Yatırımcılar ABD'de eylülde beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin daha fazla ipucu bekliyorlar.



ABD'de dün açıklanan veri, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta beklenilenden fazla düştüğünü göstererek istihdam piyasasına ilişkin endişelerin abartıldığına işaret etti.



Piyasalar verinin ardından 50 baz puan büyüklüğünde beklenilenin üzerinde bir faiz indirimi olasılığını yüzde 69'dan yüzde 54'e düşürdü.



ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bazı yetkililer, enflasyonun faiz indirimleri için yeterli seviyede yavaşladığına olan güvenlerinin arttığını söylediler.