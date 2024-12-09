Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle yükseliş kaydetti.



Ons altın, bugün yüzde 0,88 yükselişle 2.657 dolardan işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.973 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.872 liradan fiyatlandı.



Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor.



Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi.



Suriye Ordu Komutanlığı, Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti. Böylece 50 yıllık Esad aiesi iktidarı sona erdi.



İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle çöktüğünü iddia etti.



Ayrıca, Çin Merkez Bankası altı aylık bir aradan sonra kasım ayında rezervleri için altın alımına yeniden başlayarak sarı metale daha fazla destek sağladı.



ABD'den gelen istihdam verileri, işgücü piyasasında kademeli gevşemeye işaret etti. Bu durum Fed'den faiz indirimi beklentilerini artırdı. Aralık ayında Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi yüzde 83 olarak fiyatlandı.