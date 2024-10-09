Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları öncesi yatay seyretti.



Ons altın, güne yüzde 0,14 düşüşle 2.618 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.884 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.731 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarına ilişkin izleyeceği yolla ilgili bilgi edinmek için bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarına odaklandı.



Dün konuşan Fed yetkilileri, ekonomide öngörülen yavaşlamanın istihdam üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını engelleyecek şekilde faizlerin indirilebileceğini ifade ifade etti



New York Fed Başkanı John Williams, Financial Times'a yaptığı açıklamada geçen hafta beklentilerin oldukça üstünde açıklanan tarım dışı istihdam artışının ekonominin sağlıklı olduğunu gösterirken enflasyondaki düşüşün de faizlerin zamanla düşürebilmesine olanak sağladığını söyledi.



Fed'in kasım ayında yeniden 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentilerini düştü. Piyasalar 25 baz puan faiz indirimini yüzde 88 olasılıkla fiyatladı.