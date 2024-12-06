Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 6 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Piyasaların dikkatle izlediği ABD istidam verileri açıkladı.



ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.



Veri sonrası ons altın, güne yüzde 0,32 yükselişle 2.640 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.953 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.835 liradan fiyatlandı.



Dün açıklanan işsizlik maaşı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısının geçen hafta arttığını ortaya koydu. Bu durum işgücü piyasasında kademeli bir soğuma olarak yorumlandı.



Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.



Dünya Altın Konseyi, en büyük altın tüketicisi olan Çin'in fiziki talebinde bir düşüş görüldüğünü, ancak yatırımın 2024'te güçlü kaldığını bildirdi.