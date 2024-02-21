Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı toplantı tutanakları öncesi yukarı yönlü hareketini sürdürdü.



Ons altın, altı seans üste üste yükselişi devam ettirdi ve güne yüzde 0,28 yükselişle 2.030 dolar seviyesinde başladı. ABD altın vadeli işlemleri, 2.041 dolar civarında seyretti.



Altının gram tarafı ise hem ons altın hem de Dolar/TL'nin etkisiyle yükseldi.



Gram altın, güne 2.020 Türk Lirası civarında başladı. Çeyrek altın ise 3.331 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, 104 civarında yatay seyretti.



Fed tutanakları, bu akşam saat TSİ 22.00'de yayınlanacak. Tutanaklar öncesinde, para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in erken faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin azalması ise risk iştahını düşürüyor.



Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.



Bugünün öne çıkan diğer verileri ise Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ile Nvidia bilançosu olacak.

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