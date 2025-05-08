Güçlü dolar altını düşürüyor

Küresel piyasalar adeta ABD’ye odaklanmış durumda. Değerli metal altın da ABD ekseninde hareketine devam ediyor.



ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 4.5 seviyesinde sabit bıraktı. Fed’in faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell mevcuttaki gümrük tarifelerinin devam etmesi halinde Fed’in hedefleri konusunda ilerleme sağlanamayacağını söyledi.



Powell mevcut para politikasından memnun olduklarını ve aceleci davranmak istemediklerini belirtti.



Bunun yanında Powell daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ve veriler gerektirirse en hızlı şekilde adım atılabileceğini açıkladı.

Bu gelişmeler ışığında dolar güçlü kalırken altın tarafında satıcılı seyir hakim oluyor.



TRUMP GÜMRÜK VERGİSİNDE ISRARLI



ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile ticaret savaşı müzakerelerini teşvik etmek için ABD'nin Çin'e uyguladığı %145 oranındaki gümrük vergilerini düşürmeyi düşünmediğini söyledi.



Trump, Beyaz Saray'da kendisine Çin'i müzakere masasına oturtmak için yüksek ithalat vergilerini geri çekmeye açık olup olmadığı sorulduğunda net bir şekilde "hayır" yanıtını verdi.



Altın fiyatları da dün geceden bu yana gelişmeler ışığında dalgalı seyre yöneldi.

ONS ALTIN



Ons altın güne 3367 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3329 dolar, en yüksek de 3414 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3328 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4179 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4137 lira, en yüksek de 4243 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4138 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4163 liradan alınırken 4219 liradan satılıyor. Çeyrek altın 6818 liradan alınırken 6881 liradan satılıyor.

