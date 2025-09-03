Altın fiyatları rekor kırıyor

Altın, ons başına 3547 doların üzerinde tutunarak rekor seviyelerde seyretti. Bu durum, ABD'de para politikasında gevşeme beklentileri ve daha geniş siyasi ve ekonomik riskler arasında güvenli limanlara kaçışla desteklendi.



Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ihtiyatlı bir şekilde faiz indirimi ihtimaline işaret etmesinin ardından, Fed'in bu ay faiz oranlarını düşürebileceğini öngörüyor.



Şimdi gözler, Eylül ayında faiz indirimi olasılığına dair daha fazla ipucu için Cuma günkü önemli ABD istihdam raporuna çevrildi. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed ile yaşadığı anlaşmazlıklar (Vali Lisa Cook'a karşı attığı adımlar da dahil olmak üzere), merkez bankasının bağımsızlığı konusunda endişeleri artırdı.



Altın, gümrük vergileriyle ilgili belirsizlikten de faydalandı. Trump, yönetiminin, birçok gümrük vergisini yasadışı ilan eden federal mahkeme kararını bozmak için Yüksek Mahkeme'den hızlandırılmış bir karar talep edeceğini söyledi.



ABD dolarından uzaklaşma ve hisse senedi ve tahvil piyasalarına baskı yapan daha geniş bütçe endişeleri, altın gibi güvenli varlıklara olan talebi de artırdı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3531 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3526 dolar, en yüksek de 3547 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3536 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4673 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4668 lira, en yüksek de 4695 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4679 liradan alıcı buluyor.