Altın fiyatları rekora mı gidiyor?

ABD, Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan büyükelçiliğindeki bazı personelin tahliyesine hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle aldığı bu karar, Ortadoğu’da yeni bir gerilim sinyali olarak yorumlandı.

ABD’nin ayrıca Bahreyn ve Kuveyt’teki bazı personelin de ülkeden ayrılmasına onay vereceği bildirildi.

ABD’li yetkililer, Bağdat Büyükelçiliği’nde halihazırda sınırlı sayıda personelin görev yaptığını belirtirken, alınan kararın kapsamlı bir tahliyeyi içermediğini vurguladı. Ancak ABD Savunma Bakanlığı’nın olası bir tahliyeye destek vermeye hazır olduğu da ifade edildi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Ortadoğu’daki gerginliğin yeniden tırmanabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda paniğe yol açtı. Güvenli liman olarak görülen altına yönelen yatırımcılar, fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın, jeopolitik risklerin etkisiyle 3377 dolara kadar çıkarak tarihi zirveyi test etti.

Türkiye’de ise altın fiyatları şu seviyelere yükseldi:

• Gram altın: 4.251,19 TL

• Çeyrek altın: 7.013,00 TL

• Yarım altın: 14.025,00 TL

• Tam altın: 27.564,87 TL

• Cumhuriyet altını: 27.919,00 TL

• Gremse altın: 69.123,57 TL

Uzmanlar, bölgedeki tansiyonun artması durumunda altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceği uyarısında bulunuyor.