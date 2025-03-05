Altın fiyatları rekora yakın

Altın fiyatları, rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.



Ons altın, bugün 2 bin 910 dolar civarında işlem gördü.



Gram altın, sınırlı düşüşle 3 bin 413 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 5 bin 604 liradan fiyatlandı.

Yükselen ABD Hazine tahvil getirileri sarı metal üzerinde baskı oluşturdu. Buna rağmen ticaret savaşları korkusu, güvenli liman varlıklara talebe destek verdi.



ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi. Çin'in gümrük vergisinin yüzde 20'ye çıkarılması ise gerilimini tırmandırdı



ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uyguladığı Kanada ve Meksika ile bir uzlaşma açıklayabileceğini belirtti.



Trump, Kongre'de yaptığı konuşmasında, Ukrayna'nın müzakere masasına gelmeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca ABD ile Ukrayna'nın mineraller anlaşmasını bugün imzalaması bekleniyor.



Diğer taraftan son veriler, ekonomide yavaşlamaya işaret etti. Bu durum ise faiz oranlarının düşürülmesine dair beklentileri güçlendirdi.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, faiz indirimlerinde kararlı olduklarını açıkladı.



Piyasalar bu hafta ABD istihdam verilerini yakından takip edecek.