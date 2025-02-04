Altın fiyatları rekora yakın

Altın fiyatları, küresel ticarette artan belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere yakın başladı.



Dün Trump'ın Meksika ve Kanada'ya gümrük vergisini uygulama kararı piyasaları sarsmış ve güvenli liman varlıklara talebi artırdı. Trump, daha sonra ek vergilerin bir ay ertelendiğini duyurdu.



Bu kararın ardından ons altın, 2 bin 810 dolar ile zirveye yakın işlem gördü. Altın, dün 830 doların üzerine çıkarak rekor tazelemişti.



Dün 3 bin 274 Türk Lirası ile rekor kıran gram altın da 3 bin 260 Türk Lirası'ndan işlem görüyor. Gram altının yükselişinde hem ons altın hem Dolar/TL'deki fiyatlamalar etkili oluyor. Çeyrek altın 5 bin 236 liradan el değiştiriyor.



Öte yandan Trump, Çin ile daha fazla görüşme yapacağını söylemesine rağmen yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.



Analistler, tarifelerin enflasyonist etkisinin hem fiyat baskılarına hem de jeopolitik risklere karşı bir koruma olarak altının cazibesini artırabileceğini ifade ediyor.



ABD ve diğer ekonomiler ticaret savaşına karşı dayanılılıklığı soru işaretleri yaratırken, bu durumun para politikası üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.