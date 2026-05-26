Altın fiyatları saldırıyla düştü

Altın , ons başına 4 bin 550 doların altına gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını azalttı. Ortadoğu'daki artan belirsizlik, yatırımcıları enflasyon riskleri konusunda temkinli tuttu. ABD ordusunun, İran'ın güneyinde füze fırlatma üslerini ve mayın döşemeye çalıştığından şüphelenilen gemileri hedef aldığı bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı, operasyonların bölgedeki Amerikan birliklerini korumayı amaçladığını söyledi. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile görüşmelerin iyi gittiğini söyledi, ancak müzakerelerin başarısız olması durumunda ek saldırıların gelebileceği konusunda uyardı.

Altın fiyatları , çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 15 düşüş gösterdi. Enerji kaynaklı enflasyon şoku korkuları, merkez bankalarının daha uzun süre sıkı para politikası uygulayabileceği beklentilerini güçlendirdi. Yine de, geçen hafta petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, enflasyon baskıları ve faiz artırımları konusundaki endişeleri hafifletmeye yardımcı oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 572 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 528 dolar, en yüksek de 4 bin 580 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 537 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 714 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 683 lira, en yüksek de 6 bin 759 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 695 liradan alıcı buluyor.