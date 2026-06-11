Altın fiyatları sert çakıldı. Yatırımcıların kaybı büyük

ABD ordusunun İran'a yönelik son saldırılarını tamamladığını açıklamasının ardından altın, ons başına 4 bin 100 dolara doğru hafif yükselme gayreti gösteriyor. Bu durum, barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceği umutlarını artırırken, enflasyon baskılarıyla ilgili bazı endişeleri de hafifletti.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ı geçici barış anlaşması görüşmelerini geciktirmekle suçlamasının ardından ABD, İran'a yeni saldırılar düzenlemişti.

İran'ın ise Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerini hedef alarak karşılık verdiği bildirildi. Buna rağmen, uzun süren çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapalı kalması, Basra Körfezi'nden enerji akışını aksatarak daha yüksek enflasyon ve faiz artırımları endişelerini artırdığı için altın yedi ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Bu arada, ABD enflasyonu Mayıs ayında, artan enerji maliyetleri nedeniyle üç yıldan fazla bir süredir en hızlı artışını gösterdi, ancak bu rakam piyasa beklentileriyle örtüştü. Yatırımcılar, bu yıl Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini biraz düşürdü, ancak Aralık ayında çeyrek puanlık bir artış tamamen fiyatlandırılmış durumda.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 70 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 23 dolar, en yüksek de 4 bin 118 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 77 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 38 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 970 lira, en yüksek de 6 bin 111 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 48 liradan alıcı buluyor.