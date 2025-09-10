Altın fiyatları verilerle yükseliyor

Altın yatırımcıları altın günlerini yaşıyor. ABD'de beklenen faiz indirimi ve yakından takip edilen enflasyon verileriyle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Özellikle 3 bin 600 dolar seviyesinin üzerinde tutunan değerli metal, yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.



ABD üretici fiyat enflasyonu verileri bugün, tüketici fiyat enflasyonu ise perşembe günü açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı gidişatına ilişkin daha fazla ipucu verecek.



Hükümetin dün açıkladığı verilere göre, ABD ekonomisinin Mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde daha önce tahmin edilenden 911 bin daha az iş yarattığı ortaya çıktı. Geçen hafta yayımlanan ABD tarım dışı istihdam verileri de zayıflayan işgücü piyasası koşullarına işaret ederek, Fed'in Eylül ayı politika toplantısında faiz indirimi yapma ihtimalini güçlendirdi.



Piyasalar, 25 baz puanlık bir faiz indirimini tamamen fiyatlarken, 50 baz puanlık daha büyük bir indirimin olasılığı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde görüyor.



Altın fiyatları, bu yıl yüzde 38 artış göstererek 2024'teki yüzde 27'lik yükselişini sürdürdü. Bu artışta zayıf dolar, güçlü merkez bankası alımları, güvercin para politikaları ve artan küresel belirsizlikler etkili oldu.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3625 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3620 dolar, en yüksek de 3642 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3642 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4810 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4805 lira, en yüksek de 4834 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4834 liradan alıcı buluyor.