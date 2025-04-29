Altın fiyatlarında geri çekilme

Üst üste rekor kıran altın frene bastı.



Ticaret savaşları ve yarattığı küresel belirsizlikten beslenen altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Hem dolardaki düşüş hem de küresel enflasyon beklentilerinin artması, güvenli limana talebi de beraberinde getirmişti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği ılımlı mesajlar ve son olarak otomobil tarifelerine uygulanan vergilerin hafifletileceği beklentileri altına talebi düşürdü.

ONS ALTIN GERİLEDİ



3 bin 500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın 3 bin 300 dolarlara geriledi.



Haftalık kayıp yüzde 3 oldu.

HALEN ARTIDA



Altın yılbaşından bu yana ise hala yüzde 40'tan fazla artıda.

İçeride gram altın 4 bin lira üzerindeki seviyesini koruyor.

Gram altında haftalık kayıp yüzde 3'e yaklaşsa da aylık bazda yüzde 9 artıda kalmayı sürdürüyor.