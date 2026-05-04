Altın fiyatlarında hızlı düşüş

Altın, Ortadoğu'daki gerilimlerin artması ve enflasyon endişelerinin yükselmesiyle ons başına 4 bin 526 dolara gerileyerek Mart sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü. İran 'ın Fars haber ajansı, İran'ın Jask Adası yakınlarında "trafik ve gemi güvenliğinin" ihlali olarak değerlendirdiği Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Donanması fırkateynine iki füze isabet ettiğini bildirdi.

Eş zamanlı olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanması, boğazın İran askeri kontrolü altındaki bölgelerini gösteren bir harita yayınladı. Onuncu haftasına giren çatışma, enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükselterek enflasyon risklerini artırdı ve merkez bankalarının faiz oranlarını koruyabileceği veya hatta artırabileceği endişelerini yükseltti. Altın, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Bu arada, Dünya Altın Konseyi verileri, merkez bankalarının birinci çeyrekte altın rezervlerini artırdığını gösterdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 623 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 526 dolar, en yüksek de 4 bin 629 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 560 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 716 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 579 lira, en yüksek de 6 bin 725 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 626 liradan alıcı buluyor.