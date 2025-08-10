Altın fiyatlarında neler oluyor? Trump ortalığı karıştırdı

Küresel altın piyasası hep en yüksek fiyata odaklanmış duurmda. Bunu yaparken de bankalar, ticaret merkezleri ve kuryeler arasında bir döngü oluşuyor.Cuma günü ABD'nin değerli metalin gümrük vergisine tabi olacağına dair şok kararı bu sistemi kaosa sürükledi.



ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin 31 Temmuz'da İsviçreli bir rafineriye gönderdiği bir mektupla özel olarak duyurduğu ve Cuma günü kamuoyuna açıkladığı karar, New York'taki vadeli altın işlemlerinin rekor seviyeye yükselmesine neden olurken, içeriden isimler gümrük vergilerinin piyasa için korkunç sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Ardından, Trump yönetiminin külçe altın ithalatına gümrük vergisi getirilmeyeceğini açıklamasının ardından fiyatlar hızla düştü.



Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının, hisse senetleri, hammaddeler ve bitmiş ürünler için piyasalarda vahşi dönüşleri tetiklemesinin son örneği oldu.



Külçe altın genellikle fiziksel bir üründen ziyade finansal bir araç olarak değerlendiriliyor ve ona gümrük vergisi uygulamak büyük sonuçlar doğurabilir.



Eski bir değerli metal tüccarı ve JPMorgan Chase & Co. genel müdürü olan Robert Gottlieb, "Sorun, hükümetin fiziksel format sorununun dışına çıkmaması ve bu parçanın aslında altın olduğunu dikkate almamasıydı" dedi.



New York ve Şangay'daki vadeli işlem borsalarının yanı sıra Londra bankaları tarafından denetlenen devasa bir tezgah üstü piyasa da dahil olmak üzere, altın külçelerinin yapımı ve taşınmasına yönelik karmaşık ve bazen kırılgan bir sistem, metalin küresel piyasasının temelini oluşturuyor. Mumbai, Dubai ve Hong Kong'daki önemli tüketici merkezleri de buna dayanıyor.



DEV BANKALAR DEPOLUYOR



Sadece New York ve Londra'daki ticareti desteklemek için kasalarda saklanan 1,1 trilyon dolardan fazla külçe altın var ve bunların çoğu JPMorgan ve HSBC Holdings Plc gibi büyük satıcılar tarafından depolanıyor.



İsviçre'deki rafineriler Londra ve New York arasındaki altın akışını kolaylaştırmada önemli bir rol oynuyor. Bu rafinerileri temsil eden bir ticaret grubu Cuma günü yaptığı açıklamada, söz konusu gümrük vergilerinin ABD'nin gelecekteki sevkiyatlarını yapılamaz hale getireceğini söyledi. Asya rafinerileri ABD'ye yapılan satışları geçici olarak durdurdu. Kargaşanın merkez üssü New York'ta gözlemciler gümrük vergilerinin vadeli altın piyasası için büyük bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulundu.



"İŞLER PATLADIĞINDA ÇOK SAYIDA YARALI OLUYOR"



Bir fiyatlandırma ve analiz sitesi olan Metals Daily'yi yöneten, sektörün yirmi yıllık emektarı Ross Norman, "İnançsızlık sadece bir gecede birkaç milyar dolar kazanılıp kaybedilmesinden kaynaklanmıyor. Sorun şu ki, işler bozulduğunda iyi bir konumda değiliz. İşler patladığında çok sayıda yaralı oluyor." dedi.



REKOR DA VARDI DÜŞÜŞ DE VARDI



Bu işlev bozukluğu, CME Group şirketinin New York'taki Comex borsasındaki fiyatlar ile Londra'da belirlenen küresel gösterge fiyat arasındaki farka hemen yansıdı. New York vadeli işlemleri Cuma günü ons başına 3530 doların üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaşırken, Londra piyasası 100 dolardan fazla daha düşüktü.