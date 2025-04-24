Altın fiyatlarında Trump etkisi: Düşüş sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 4 bin 93 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

Altın fiyatlarında Trump etkisi: Düşüş sürüyor

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikası ve sert ekonomik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkati çekiyor.

Powell ve Fed'e yönelik açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.

SINIRLI YÜKSELDİ

Trump'ın sık değişen söylemlerinin ardından ons altın, 3 bin 317 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 2,3 düşerek 3 bin 304 dolardan kapanmıştı.

NE KADAR?

Gram altın ise 4 bin 93 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Dün gram altın 4 bin 99 TL seviyesinden kapanmıştı.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

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