Altın fiyatlarında yeni rekor | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Yaklaşan ABD seçimleri ve Ortadoğu'daki çatışmaların izlenmesiyle altın bu hafta ikinci kez rekor kırdı.



Zirvesini 2 bin 755 dolara taşıyan ons altın, şu sıralarda 2 bin 746 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​



Ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 3.025 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 4 bin 836 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 540 liradan satılıyor.

ALTINDA REKOR SERİSİ DEVAM EDİYOR



Altının ons fiyatı merkez bankalarının güvercin duruşu ve devam eden jeopolitik gerilimlerle birlikte rekor seviyelere ulaştı.



Dünya genelinde ise Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayınlayan Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının öngörüldüğü aktararak, küresel ekonomik büyüme tahminin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olduğunu kaydetti.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını 50 baz puan düşürmesinden sonra ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin arttığına ve yüzde 4,24 seviyesine kadar yükseldiğine işaret eden analistler, bu hareketin iyileşen ekonomik verilerin yanı sıra bankanın bundan sonraki faiz indirimlerinde daha agresif olmayacağına dair beklentilerden kaynaklandığını söyledi.



Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed'in Bej Kitap raporu, Euro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 770 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 730 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.Altının ons fiyatı merkez bankalarının güvercin duruşu ve devam eden jeopolitik gerilimlerle birlikte rekor seviyelere ulaştı.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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