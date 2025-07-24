Altın gerilemeye başladı

Altın, ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki görüşmelerdeki ilerleme güvenli liman varlıklarına olan talebi olumsuz etkilediğinden düşüşünü sürdürdü.



Bloomberg News'in Avrupa Birliği'nin ABD'ye giden mallarının çoğuna yüzde 15 gümrük vergisi uygulamaya hazır olabileceğini bildirmesinin ardından, altın önceki seansta yüzde 1,3 değer kaybettikten sonra ons başına 3390 dolar civarında işlem gördü. Bu haber, Japonya ile yapılan ve Asya ülkesinin 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü içeren benzer bir anlaşmanın ardından geldi.



Bu durum, hazine tahvili getirilerini altı gün sonra ilk kez yükseltti. Yüksek getiriler, faiz getirisi olmayan altın için genellikle olumsuz bir etki yaratıyor.



Olumlu hava, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek gümrük vergileri öncesinde anlaşma sağlamaya çalışan Güney Kore ve Hindistan gibi diğer ülkelere yüzde 15 ile yüzde 50 arasında gümrük vergisi uygulama tehdidini sürdürmesiyle zayıfladı. Yatırımcılar ayrıca Çin ile müzakerelerin ilerleyişi konusunda netlik arıyordu.



Diğer yandan, para piyasaları, Federal Rezerv'in yetkililerinin Temmuz ayı toplantısı için bir araya geldiği gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutacağına dair bahisler yapıyor. Ancak tüccarlar, Ekim ayına kadar en az çeyrek puanlık bir indirim bekliyor ve Eylül ayı toplantısında indirim olasılığının yaklaşık yüzde 60 olduğunu düşünüyor.



Altın, Trump'ın küresel ticareti yeniden şekillendirme yönündeki agresif girişimleri ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı belirsizlik nedeniyle güvenli limanlara kaçışa yol açmasıyla bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Değerli metal, Nisan ayında ons başına 3500 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra son birkaç aydır dar bir aralıkta işlem görüyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3389 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3374 dolar, en yüksek de 3393 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3381 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4404 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4390 lira, en yüksek de 4414 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4397 liradan alıcı buluyor.