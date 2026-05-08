Altın gerilime rağmen yükseliyor

Altın , önceki seansta yaşanan sert dalgalanmanın ardından ons başına 4 bin 700 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, ABD ve İran arasındaki yenilenen çatışmaların yakın vadeli bir barış anlaşması umutlarını zayıflatması ve enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmesiyle aynı zamana denk geldi.

ABD Merkez Komutanlığı, Amerikan güçlerinin İran saldırılarını engellediğini ve savunma amaçlı saldırılar başlattığını, güdümlü füze destroyerlerinin ise Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirtirken, ordunun daha fazla tırmanmayı amaçlamadığını vurguladı.

Bu arada, Trump yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve yaklaşık 10 haftalık çatışmanın sona erdirilmesini amaçlayan bir teklife İran'ın yanıtını bekliyor; haberlere göre Tahran'ın önümüzdeki iki gün içinde Pakistan aracılığıyla yanıt vermesi bekleniyor.

Yine de, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması enerji fiyatlarında tarihi bir artışa yol açarak enflasyon korkularını körüklediği ve merkez bankalarının faiz oranlarını artırması gerekebileceği beklentilerini güçlendirdiği için altın, çatışmanın başlamasından bu yana yüzde 10'dan fazla düşüş gösterdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 688 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 682 dolar, en yüksek de 4 bin 732 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 715 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 820 lira, en yüksek de 6 bin 897 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 875 liradan alıcı buluyor.