Altın gerilimle düştü

Altın fiyatları ons başına 4 bin 700 doların altına düşerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran 'ın barış teklifine verdiği yanıtı "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmesinin ardından geçen haftaki kazanımlarının bir kısmını geri verdi ve enflasyon baskılarıyla ilgili endişeleri sürdürdü.

Haberlere göre Tahran, nükleer tesislerini sökme teklifinde bulunmadan, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşımayı teklif etti. Bu arada, hafta sonu Ortadoğu genelinde yaşanan yeni saldırılar, Nisan başında yürürlüğe giren kırılgan ateşkesi baltalama tehdidinde bulundu.

Washington ve Tahran'ın çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmak için mücadele etmeye devam etmesiyle Hürmüz Boğazı da fiilen kapalı kalmaya devam ediyor. Bu da enerji fiyatlarını yüksek tutuyor ve enflasyon endişelerini yoğunlaştırıyor. Bu durum, merkez bankalarının fiyat baskılarını kontrol altına almak için faiz oranlarını daha da artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 697 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 668 dolar, en yüksek de 4 bin 705 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 674 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 849 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 811 lira, en yüksek de 6 bin 864 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 820 liradan alıcı buluyor.