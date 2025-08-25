Altın güç kaybediyor

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ılımlı bir toparlanma eğiliminin ardından ABD dolarının toparlanmaya çalışmasıyla, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara geriledi.



Powell, Jackson Hole konuşmasında, işsizlik düşük kalırken işgücü piyasası risklerinin arttığını ve para politikasının "kısıtlayıcı" olmaya devam ettiğini belirterek, faiz indirimi olasılığına işaret etti ve olası ayarlamalara ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.



Piyasalar hızlı tepki verdi ve vadeli işlemler Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirimi neredeyse tamamen fiyatladı. Bu arada, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimler de altına yönelik güvenlik ihtiyacını artırıyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, meydan okuyan bir konuşmasında, "ulusun barış çağrıları duyulmadığı sürece" ülkeyi savunmaya devam edeceğine söz verdi.



Zelenski'nin bu sözleri, Moskova'nın Ukrayna'nın gece boyunca Rus enerji tesislerini hedef aldığını, bunların arasında batı Kursk bölgesindeki bir nükleer santralde çıkan yangının da bulunduğunu iddia etmesinin ardından geldi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3371 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3359 dolar, en yüksek de 3371 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3364 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4444 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4425 lira, en yüksek de 4444 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4430 liradan alıcı buluyor.