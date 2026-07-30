Altın güç kaybına yöneldi

Altın, önceki seansta yükseldikten sonra, Ortadoğu'daki yenilenen çatışmalardan kaynaklanan artan enflasyon baskılarına rağmen Fed 'in faiz oranlarını değiştirmemesiyle ons başına 4 bin 50 dolar civarında seyretti.

Bu karar, yüksek faiz oranlarının getiri sağlamayan varlıklara olan talebi baskılama eğiliminde olması nedeniyle altına bir miktar destek sağladı.

Bununla birlikte, FOMC üyelerinden üçü faiz artırımından yana muhalefet ederken, Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun tahmin dönemi boyunca yüksek kalması durumunda, yüksek faiz oranlarının uygun bir politika yanıtı olabileceğini söyledi. Diğer yandan, hem İngiltere Merkez Bankası (BOE) hem de Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bu hafta faiz oranlarını değiştirmeden enflasyona karşı temkinli bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

Ortadoğu'da, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yapılan saldırının ardından güçlü bir yanıt sözü verdi. Bu arada, Tahran Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmakta ısrar ederken, iki taraf potansiyel bir anlaşmaya varmakta zorlanmaya devam etti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 71 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 50 dolar, en yüksek de 4 bin 100 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 52 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 194 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 174 lira, en yüksek de 6 bin 248 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 178 liradan alıcı buluyor.