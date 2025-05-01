Altın güç kaybını sürdürüyor... İşte son durum

Altın fiyatları ABD’nin gümrük vergilerinde geri adım atacağı ihtimallerinin yükselmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararlarda geri adım atabileceği beklentileriyle risk iştahını kaybetti.



Hindistan ve Pakistan arasında oluşan gerilim savaş noktasına kadar geldi. Dünyanın en çok altın talep eden ülkeleri arasında yer alan Hindistan’ın savaşa girmesi altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.



Tüm bu gelişmeler yaşanırken 1 Mayıs İşçi Bayramı olması nedeniyle küresel piyasalarda altın işlem görmüyor ve zayıf seyrine devam ediyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3288 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3223 dolar, en yüksek de 3290 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3226 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4070 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3989 lira, en yüksek de 4073 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3993 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı’da gram altın 4011 liradan alınırken 4065 liradan satılıyor.