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Altın güvenli liman olmaktan çıktı mı?

Altın fiyatları 2022 yılında merkez bankalarını ve enflasyon verilerini takip edecek. Tahminlere göre, yüksek enflasyon kimi yatırımcıları güvenli limana yönelmeye iterken Fed başta olmak üzere merkez bankalarının 2022'de uygulayacağı para politikaları da altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 15:38

Altın güvenli liman olmaktan çıktı mı?

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Credit Suisse, 2022 altın tahminini açıkladı

Credit Suisse, 2022 altın tahminini açıkladı

2021'de altında karışık bir görünüm sergilendiğini belirten Alman Deutsche Bank, altının faizlerin arttığı ortamda genellikle kan kaybettiğini vurguladı.

Bankanın stratejistleri sarı metalin 2022'de bocalamaya devam edeceği ve yılı 1.750 dolar seviyesinden tamamlayacağını öngördü.

Altının yüksek enflasyona halen tepki vermediğini belirten bankanın uzmanları, "Bu durum, altının yatırımcı için tek güvenli liman olmaktan çıktığı anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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