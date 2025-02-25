Altın güvenli liman talebiyle gücünü koruyor

Altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.



Dün 2 bin 956 dolar ile rekor kıran ons altın, güne hafif düşüşle başladı. Ons altın yüzde 0,38 düşüşle 2 bin 938 dolardan işlem gördü.



Gram altın 3 bin 446 liradan el değiştirdi. Çeyre altın ise 5 bin 650 liradan fiyatlandı.



Altın fiyatlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarına ilişkin endişeler nedeniyle güvenli varlık alımları etkili oldu.



Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.



Piyasalar tarife uygulamaları nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını etkileyebilecek enflasyonist riskleri fiyatladı.



Diğer taraftan dünyanın en büyük altın destekli ETF'si SPDR Gold Trust, varlıklarının cuma günü Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 904,38 tona yükseldiğini bildirdi.



Bu hafta yatırımcılar, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları endeksini (PCE) takip edecek. Kritik veri cuma günü açıklanacak ve Fed'in para politikasına ilişkin ipucu verecek.



Verilerin haziran ayından bu yana en yavaş fiyat artışını göstermesi beklenirken, enflasyonist baskıların devam etmesi Fed'i faiz indirimleri konusunda temkinli tutabilir.