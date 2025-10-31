Altın haftalık kayba yöneliyor

Altın fiyatları ons başına 3 bin 991 doların altına düştü. Federal Rezerv faiz indirimlerine ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair azalan beklentilerin baskısı altındaki altın üst üste ikinci haftalık kayıp yaşamaya hazırlandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın fentanil tarifelerini yüzde 10'a düşürmesi, Pekin'in üretimi kısmayı ve ABD'den soya fasulyesi alımlarını yeniden başlatmayı kabul etmesiyle, iki ülke nadir toprak elementleri ve kritik mineraller konusunda bir yıllık anlaşmayla ticaret ateşkesine vardı. Yine de, anlaşmanın kalıcılığı konusunda bazı belirsizlikler devam ediyor.



Bu arada Fed Başkanı Powell, Aralık ayında bir faiz indiriminin daha garanti olmadığını belirterek doları üç aylık zirveye yakın tuttu ve altını yabancı alıcılar için daha pahalı hale getirdi. Buna rağmen, metal aylık kazanç yolunda ilerledi ve bu yıl güçlü merkez bankası talebinin desteğiyle yaklaşık yüzde 50 arttı. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının üçüncü çeyrekte Kazakistan liderliğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 28 artışla 220 ton altın satın aldığını, Brezilya'nın ise dört yıldan uzun bir süre sonra ilk alımını yaptığını bildirdi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4 bin 23 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 991 dolar, en yüksek de 4 bin 46 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 995 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5 bin 429 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 395 lira, en yüksek de 5 bin 468 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 397 liradan alıcı buluyor.