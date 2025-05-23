Altın, haftalık kazanca ilerliyor

Altın, ABD'nin artan bütçe açığına dair kaygılarla güvenli liman arayışının güçlenmesi sonucu, son bir ayın en yüksek haftalık kazancına ilerliyor.



Ons altın 3 bin 300 doların üzerinde işlem görerek haftalık bazda yüzde 3 yükseldi. Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi ve bütçeyi büyüteceği öngörülen vergi yasası, yatırımcıların riskten kaçışını tetikledi.



Yıl başından bu yana yüzde 25’ten fazla değer kazanan altın, son zirvesinin 200 dolar gerisinde. Merkez bankalarının alımları ve süregelen jeopolitik belirsizlikler de fiyatları destekliyor.



Analist Justin Lin, kısa vadede dalgalı seyir beklese de, ABD ekonomisine dair endişelerin altına güçlü zemin oluşturduğunu belirtti.



Tahvil getirilerindeki artışa rağmen altın üzerindeki baskı zayıf kalırken, gümüş, paladyum ve platin de haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

