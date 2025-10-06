Altın haftaya çifte rekorla başladı

ABD federal hükümet kapanması sürerken altın bir kez daha rekor kırdı ve ons başına 4 bin dolar seviyesinin kıyısına yaklaştı.



Ons altın bu sabah 3 bin 933 dolara dolara kadar yükseldikten sonra Cuma gününe göre yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 930 dolardan işlem görüyor. ABD'de federal hükümetin kısmen kapanması, Cuma günü açıklanması gereken istihdam verilerini ertelettirdi ve bu durum zaten belirsiz olan ekonomik görünümü daha da karanlık hale getirdi.



YATIRIMCILAR ÖNÜNÜ GÖREMİYOR



Veri eksikliği nedeniyle yatırımcılar ekonomi hakkında daha fazla netlik için özel raporlara güvenirken, merkez bankası para politikası kararları almakta zorlanıyor. Faiz yatırımcıları hala ay sonunda çeyrek puanlık bir faiz indirimi fiyatlıyor ve bu durum faiz getirmeyen altını daha da destekleyecek.



ALTIN GÜÇLÜ YÜKSELİYOR



Altın bu yıl yüzde 49,56 yükseldi. Bu artışın arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaya getirdiği büyük ekonomik ve jeopolitik belirsizlik dalgası bulunuyor. Federal Reserve'ün faiz indirimi döngüsü ve merkez bankalarının dolar varlıklarından çeşitlendirme amacıyla yaptıkları alımlar da önemli destekleyici faktörler oldu.



"TAKTİKSEL GERİ ÇEKİLME OLABİLİR"



Pepperstone Group Ltd analisti Ahmad Assiri, "Fed'in faiz indirimlerine devam etme yolunda olması ve zayıflayan işgücü piyasasıyla birlikte arka plan sağlam durumda. Ancak risk-getiri dinamiklerinin değiştiği hissediliyor ve taktiksel bir geri çekilme, uzun süreli bir ralli içinde sağlıklı bir aşama olarak görülecektir" diye konuştu.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3887 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3884 dolar, en yüksek de 3933 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3929 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5207 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5206 lira, en yüksek de 5271 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5266 liradan alıcı buluyor.