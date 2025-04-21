Altın haftaya rekorla başladı

Altın, zayıflayan ABD doları ve güvenli liman alımlarının desteğiyle rekor serisini sürdürdü.



Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye yakın artarak 3 bin 382 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.



ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmek için yeterince hızlı hareket etmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Eleştiriden bir gün sonra Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump'ın Powell'ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.



Bu durum üzerine doların değer kaybı hızlandı. Dolar endeksi, 98 bandına kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesine indi.



Öte yandan küresel ticarette gerilime dair belirsizlikler sürdü. Trump, geçen hafta ABD'nin tüm kritik mineral ithalatına yönelik potansiyel yeni gümrük tarifeleri hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.



Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son faiz indirimi, düşük getirili bir ortamda değerli metalin cazibesini artırdı. ECB, geçen hafta üç ana faiz oranını 25 baz puan düşürmüştü.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 151 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 800 liradan el değiştiriyor.

