Altın haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları, Cuma günkü sert düşüşün ardından Pazartesi günü ons başına yaklaşık 4274 dolara yükselirken, yatırımcılar ABD ile Çin arasında yapılacak görüşmeleri yakından takip ediyor.



Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, geçen hafta artan ticaret gerginliğinin ardından görüşmelere devam etmek üzere bu hafta Malezya'da bir araya gelecek. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta müzakerelerin bir anlaşmaya varabileceği yönündeki iyimserliğini dile getirmesinin ve Çin mallarına yönelik tehdit ettiği yüksek tarifeleri "sürdürülemez" olarak nitelendirmesinin ardından geldi.



Bu arada, devam eden ABD hükümet kapanması, görünürde net bir son olmadan bir hafta daha uzadı ve bu da genel piyasa belirsizliğini artırdı. Piyasalar şu anda Fed'in Ekim toplantısında 25 baz puanlık bir indirim ve Aralık ayında bir indirim daha fiyatlıyor. Bu yıl şimdiye kadar külçe altın, artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik, ABD'de daha fazla faiz indirimi beklentisi, güçlü merkez bankası alımları ve ETF girişlerinin etkisiyle yüzde 60'ın üzerinde değer kazandı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4244 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4219 dolar, en yüksek de 4274 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4262 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5732 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5689 lira, en yüksek de 5763 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5749 liradan alıcı buluyor.