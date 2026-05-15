Altın haftayı kayıpla kapayabilir

Altın , ons başına 4 bin 600 dolara doğru geriledi ve ABD'deki hızlanan enflasyonun baskısı altında hafta boyunca yaklaşık yüzde 2 düşüş gösterme yolunda ilerliyordu. Bu durum, Federal Rezerv'in faiz oranlarını yüksek tutması veya hatta artırması gerekebileceği endişelerini körükledi. Bu hafta başında açıklanan veriler, ABD'de toptan enflasyonun Nisan ayında 2022'den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini, tüketici fiyatlarının ise 2023'ten bu yana en büyük artışını kaydettiğini gösterdi.

Enflasyonist baskılar büyük ölçüde uzun süren Orta Doğu çatışması ve küresel enerji sevkiyatlarını ciddi şekilde aksatan kritik Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanmasından kaynaklanıyor.

Piyasalar artık bu yıl Fed'in faiz indirimini tamamen dışladı ve bazı yatırımcılar Aralık ayına kadar faiz artırımı olasılığını giderek daha fazla fiyatlandırıyor.

Bu arada, Başkan Trump, enerji ticaretini korumak için Hürmüz Boğazı'nı açık tutma çabalarını görüşmek üzere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Ayrı olarak, Hindistan, yetkililerin rupiyi desteklemek için önlemleri yoğunlaştırmasıyla altın ithalat düzenlemelerini daha da sıkılaştırdı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 649 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 607 dolar, en yüksek de 4 bin 665 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 612 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 795 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 746 lira, en yüksek de 6 bin 827 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 753 liradan alıcı buluyor.