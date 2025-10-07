Altın için düzeltme uyarısı

Wall Street'teki en büyük altın boğalarından biri olan Bank of America, değerli metalin ons başına 4 bin dolara yaklaşması nedeniyle giderek biraz daha temkinli ses vermeye başladı.



BofA emtia ekibi yılın başlarında 4 bin dolar hedefine ilk dikkat çekenlerden olmuş ve bu seviyelere ulaşmak için çok fazla yeni yatırım talebi gerekeceğini belirtmişti.



Ancak şimdi hedefin menzile girmesiyle birlikte BofA teknik analisti Paul Ciana değerli metalin yükseliş potansiyelinin çoğunu gerçekleştirdiğini ve şu anda aşırı alınmış göründüğünü söyledi.



Ciana, "Çeşitli zaman çerçeveli teknik sinyaller ve şartlar altının 4 bin dolar/onsa yaklaşırken yükseliş trendinin sona erdiğinine işaret ediyor... Böyleyse, konsolidasyon veya düzeltme 4. çeyrekte gelebilir." dedi.

