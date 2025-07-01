Altın için kritik düşüş beklentisi

Citi, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin azalması ve küresel büyüme görünümünün iyileşmesi nedeniyle fiyatların ılımlı seyretmesiyle birlikte altın fiyatının üçüncü çeyrekte ons başına 3100 ila 3500 dolar civarında konsolide olmasını beklediğini belirtti.



Citi notunda, "Fiyat konsolidasyonunun devam etmesini bekliyoruz... Ve altın piyasasındaki açığın çok yakında zirve yapacağı için Nisan ayı sonlarında 3 bin 500 dolar/ons seviyesini görmüş olabileceğimiz görüşümüzü vurguluyoruz" dedi.



Banka, Haziran ortasındaki üçüncü çeyrek görünümünde 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 3 bin 500 dolardan 3 bin 300 dolara düşürdüğünden bu yana altın fiyatlarının ons başına 100 doların üzerinde düştüğünü ve metalin şu anda revize edilen hedefin hemen altında işlem gördüğünü ekledi.



Banka, altın piyasasındaki açığın üçüncü çeyrekte zirve yapmasını bekliyor. Daha sonra ise yatırım talebinin azalması nedeniyle piyasanın temelde zayıflaması bekleniyor.



Citi, altın fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısına kadar ons başına 2 bin 500 ila 2 bin 700 dolara düşmesini bekliyor ve "Altın üreticilerinin mevcut seviyelerden aşağı yönlü fiyatlara karşı sigorta yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyor" dedi.

ONS ALTIN 2 BİN 500 DOLARA GERİLERSE GRAM NE OLUR?

Ons altının 2 bin 500 dolara kadar gerilemesi durumunda, doların 39.8320 lira seviyesinde sabit kaldığı ya da 40-42-44 lira olduğu senaryoda sırasıyla gram altın, dolar 39.8320 lira olursa 3 bin 202 lira, dolar 40 lira olursa 3 bin 215 lira, dolar 42 lira olursa 3 bin 376 lira, dolar 44 lira olursa 3 bin 536 lira olacak.