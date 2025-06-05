Altın için önemli tahmin... Yüzde 30'lardan bahsediliyor

State Street Global Advisors stratejistleri, altın piyasasının bu yılın geri kalanında 3.000 dolar/onsun üzerinde daha yüksek bir fiyat rejimine geçeceğini belirtiyor. Küresel ticaret gerilimleri hafiflese bile, State Street'in temel senaryo tahmini, altının bu yıl 3.100-3.500 dolar/ons arasında rekor fiyat seviyelerini koruyabileceğini gösteriyor.



Notta, "Boğa senaryomuzda (olasılık yüzde 30), stagflasyon ve hızlanan dolarizasyonun ortadan kalkması gibi belirli makroekonomik koşullar altında, altının önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde 4.000 dolar/ons seviyesine yaklaşacağını öngörüyoruz" denildi.



Stratejistler, altın ETF'lerine daha fazla sermaye girişi, Çin'deki altın talebinde toparlanma ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi gibi çeşitli faktörlerin altın fiyatlarının yükselmesini destekleyeceğini düşünüyor.

