Altın için ralli zamanı mı? Ünlü analistten altın yorumu

Goldman Sachs Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Daniel Sharp altının, 2022'de enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Ukrayna savaşı nedeniyle artan jeopolitik gerilim arasında dalgalı bir yıl geçirdiğini ve artık daha uzun süreli bir ralli için koşulların oluştuğuna inandığını söyledi.



Ekonomim.com'un haberine göre Sharp, güçlü merkez bankası alımlarının küresel olarak altına olan talebin artmasına yardımcı olduğunu, Fed'in yaklaşımına bağlı olarak altının daha iyi performans gösterebileceği daha yumuşak bir parasal ortam oluşacağını düşündüklerini belirterek, “Altının ons fiyatının bu yıl 1950 dolara ulaşmasını beklesek de, bu tahminin üstü yukarı yönlü olarak açık” şeklinde konuştu. Sharp önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de değerlendirdi.



EMTİALAR İÇİN 2023 YÜKSELİŞ YILI MI OLACAK?



2023’e ilişkin yükseliş görünümümüzün iki ana bileşeni var. Her şeyden önce, emtia piyasaları genelinde uzun süredir görülen yetersiz yatırımın etkisinin giderek daha fazla hissedileceği yıl olacağına inanıyoruz. Emtia ürünleri, yedek arz kapasitesi oluşturmak için yeterli sermaye harcaması yapılmazsa, daha yüksek ve değişken fiyatlar ile uzun süreli bir kıtlık durumu arasında sıkışıp kalacaktır. İkinci bileşen olan talep tarafında ise - yatırımcılar 2023 büyüme görünümüyle ilgili endişelerini sürdürürken, Goldman Sachs ekonomistleri pek çok bölgede emtia talebinin artacağı konusunda hemfikir.



ABD'de enflasyon baskıları giderek azalma belirtileri gösterirken, ekonomistlerimiz artık Avrupa'nın, beklenenden daha sıcak hava nedeniyle sanayide enerjiyle ilgili sıkıntıların azalmasıyla teknik bir durgunluktan kaçınabileceği görüşünde. Bu nedenle, ekonomistlerimizin yumuşak iniş beklentileri devam ediyor. 2023 GSYİH tahminlerimiz, genel konsensüsten anlamlı bir şekilde pozitif ayrışıyor. Piyasalar resesyonu fiyatlıyor ve riske kapalı konumda. Çin'deki açılma, Avrupa’da sanayide gaz tedariki ve ABD ekonomisinin seyri belirleyici olacak.



ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ALTIN 2023'TE 2022'YE KIYASLA NASIL BİR SEYİR İZLEYECEK? ONS FİYATI NE KADAR ARTAR?



Altın, 2022'de enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Ukrayna savaşı nedeniyle artan jeopolitik gerilim arasında dalgalı bir yıl geçirmiş olsa da, artık daha uzun süreli bir ralli için koşulların oluştuğuna inanıyoruz. Öncelikle, güçlü merkez bankası alımları küresel olarak altına olan talebin artmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda Çin kısıtlamalarının sona ermesi ve zayıf dolar, tüketici satın alma gücünün artmasına katkıda bulunuyor. İkincisi, altının parasal zemini iyileşiyor. ABD’de enflasyon düştükçe, Fed'in yaklaşımı daha dengeli hale geliyor. Buna bağlı olarak ekonomistimiz altının daha iyi performans gösterebileceği daha yumuşak bir parasal ortam oluşacağını düşünüyor. Altının ons fiyatının bu yıl 1950 dolara ulaşmasını beklesek de, bu tahminin üstü yukarı yönlü olarak açık.