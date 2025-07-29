Altın için yeni strateji... Hedef fiyat 4000 dolar

Fidelity International'a göre, Federal Rezerv'in ABD ekonomisini desteklemek için faiz oranlarını düşürmesi, doların değer kaybetmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi nedeniyle altın fiyatı gelecek yılın sonunda ons başına 4 bin dolara ulaşabilir.



Çoklu varlık fonu yöneticisi Ian Samson, şirketin değerli metal konusunda iyimserliğini koruduğunu ve bazı çapraz varlık portföylerinin, fiyatların Nisan ayında ons başına 3500 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşmesiyle son zamanlarda varlıklarını artırdığını söyledi.



Samson bir röportajda, “Bunun nedeni, Federal Rezerv'in daha güvercin bir tutum izleyeceğine dair daha net bir yol gördüğümüzden kaynaklanıyordu” dedi ve bazı fonların geçen yıl yüzde 5'lik tahsisatlarını iki katına çıkardığını ekledi. Bir başka neden ise, Ağustos ayının genellikle piyasalar için biraz daha zayıf bir dönem olmasıydı, bu nedenle daha fazla çeşitlendirme “mantıklı”ydı" dedi.



Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticareti yeniden şekillendirme konusundaki agresif girişimleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ve merkez bankalarının birikimleri nedeniyle belirsizliğin artmasıyla bu yıl dörtte birinden fazla değer kazandı. Yine de, ABD ticaret görüşmelerinde kaydedilen bazı ilerlemeler küresel ekonomi için en kötü senaryolarla ilgili endişeleri hafifletirken, güvenli limanlara olan talep biraz azaldı ve metal son birkaç aydır dar bir aralıkta işlem gördü.

"EKONOMİ YAVAŞLAYABİLİR"

Samson, Trump'ın gümrük vergilerine atıfta bulunarak, "Belki de yılın başlarında öngörülen kıyamet senaryolarından kaçınacaksınız, ancak nihayetinde ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 11'ini oluşturan ithalat üzerinde yüzde 15 civarında bir vergiye doğru gidiyoruz. Bu oldukça ciddi bir vergi artışı. Ekonominin yavaşlamasını bekleyebilirsiniz." dedi.



Fidelity'nin altın için iyimser görünümü, son çeyreklerde ons başına 4000 dolara kadar çıkabileceğini savunan Goldman Sachs Group Inc. ile birbirine benziyor. Yine de, Citigroup gibi fiyatların düşeceğini öngörenler de temkinli davranıyor. Spot altın son olarak 3310 dolar civarındaydı.



Fed yetkilileri bu hafta politika belirlemek için toplanacak. Bu toplantıda herhangi bir değişiklik beklenmese de, Fed Başkanı Jerome Powell, yavaşlayan işgücü piyasasına destek sağlamak isteyen yetkililerin, muhtemelen Vali Christopher Waller ve Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'ın muhalefetiyle karşılaşabilir.



Samson, ABD ekonomisindeki yavaşlama ile birlikte, güvercin kanadın politika belirleme konusunda daha fazla etki kazanacağını ve doların zayıf büyüme ortamlarında değer kaybetme eğiliminde olacağını söyledi. Ayrıca, Fed başkanlığı görevi önümüzdeki Mayıs ayında sona erecek olan Powell'ın, Trump'ın faiz indirimleri için lobi faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle, borçlanma maliyetlerini düşürmeye “daha yatkın” biriyle değiştirileceğini belirtti.



Getirisi olmayan altın, genellikle dolar zayıfladığında ve faiz oranları düştüğünde değer kazanıyor.