Altın için yeni tavsiye... Destek daha da artabilir

Credit Agricole, ons altının önümüzdeki aylarda da piyasa koşullarından destek bulmaya devam edeceğini öngördü.

Fransız Credit Agricole, gelişmiş ülkelerde artmaya devam eden kamu borcu ve dirençli enflasyon baskıları, Fed'den beklenen faiz indirimleri, Fed'in bağımsızlığı üzerindeki baskılar ile merkez bankalarının altını rezerv çeşitlendirme aracı olarak kullanmaları gibi unsurların değerli metali desteklemeye devam edeceğini öngördü. Altın fiyatı için yukarı yönlü riskler gördüğünü kaydetti.



GOLDMAN'DAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ



Goldman Sachs, Federal Rezerv'in itibarının zedelenmesi ve yatırımcıların ellerindeki varlıkların sadece küçük bir kısmını Hazine tahvillerinden külçe altınlara kaydırması durumunda altının ons başına yaklaşık 5 bin dolara yükselebileceğini açıkladı.

