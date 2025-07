Altın ithalatında ödeme yöntemi değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/76)" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, işlenmiş kıymetli madenlerin “peşin”, “mal mukabili”, “vadeli akreditifli”, “kabul kredili”, “vesaik mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatı mümkün olacak.



31/12/2026 tarihine kadar işlenmiş altının ithalatı yalnızca “mal mukabili”, “vadeli akreditifli” ve “kabul kredili” ödeme şekilleri ile mümkün olacak. Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde “bedelsiz” ödeme şekli ile işlenmiş altın ithalatı gerçekleştirilebilecek.



Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bedeli yurt dışına transfer edilmiş işlenmiş altının ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde tescil edilmesi halinde, ithalatın 6'ncı maddenin on ikinci fıkrasında düzenlenen tüm ödeme şekilleri ile gerçekleştirilmesi mümkün olacak.