Altın kararsız seyrediyor

Altın , ons başına 4 bin 550 dolar civarında işlem gördü ve ABD ile İran 'ın müzakerelere geri dönebileceği umutlarının artmasıyla bir önceki seanstaki kazanımlarını koruyarak enflasyon endişelerini bir nebze olsun hafifletti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin çağrıları üzerine Salı günü İran'a yapılması planlanan saldırıyı askıya aldığını ve Körfez ülkelerinin Washington'ı tatmin edecek bir anlaşmanın Tahran ile hala mümkün olduğuna inandığını söyledi.

Orta Doğu çatışmasının başlamasından bu yana altın, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularını yoğunlaştırması ve merkez bankalarının faiz oranlarını daha da artıracağına dair beklentileri güçlendirmesiyle baskı altındaydı.

Yükselen ABD enflasyonu da yatırımcıların bu yıl Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerini azaltmasına ve Fed'in yıl sonundan önce faizleri artırabileceğine dair spekülasyonları artırmasına neden oldu.

Yatırımcılar şimdi para politikası ve ekonomik koşullara ilişkin daha fazla sinyal için son FOMC tutanaklarını ve ABD PMI öncü verilerini bekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 569 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 540 dolar, en yüksek de 4 bin 589 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 541 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 691 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 654 lira, en yüksek de 6 bin 724 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 652 liradan alıcı buluyor.