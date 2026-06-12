Altın kararsız seyrediyor

Altın , 4 bin 200 dolara yakın işlem görüyor. ABD ve İran arasında yakın zamanda bir barış anlaşmasına dair artan iyimserlik, sürekli enflasyon ve olası faiz artırımları hakkındaki endişeleri hafifletti. ABD Başkanı Donald Trump, planlanan saldırıları erteledikten ve ABD'nin ülkenin petrol altyapısını hedef alabileceği uyarısında bulunduktan sonra, İran ile bir anlaşmaya bu hafta sonu kadar erken bir tarihte varılabileceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı da, nihai metin onaylanmamış olsa da Tahran'ın anlaşmayı kabul etmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü 2023'ten bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı ve 2026 ve 2027 için enflasyon tahminlerini yükseltti. Veriler ayrıca, ABD üretici fiyatlarının Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,5 arttığını göstererek, Ortadoğu enerji şokunun enflasyonist etkilerini vurguladı ve bu yıl Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 217 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 171 dolar, en yüksek de 4 bin 246 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 192 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 253 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 201 lira, en yüksek de 6 bin 309 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 233 liradan alıcı buluyor.